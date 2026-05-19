TorinoTrasporti
Salone del Libro di Torino, boom di passeggeri sui mezzi GTT: metro +36% rispetto a una settimana normale
Cresce anche l’utilizzo dei biglietti digitali. I titoli acquistati tramite sistemi contactless Tap&Go e attraverso l’app To Move sono stati circa 205mila
TORINO – Bilancio positivo per GTT al termine della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Durante i giorni della manifestazione migliaia di visitatori hanno scelto il trasporto pubblico per raggiungere il Lingotto Fiere, facendo registrare un forte aumento dei passeggeri, soprattutto sulla metropolitana.
Secondo i dati diffusi da GTT, la metro ha superato gli 810mila accessi complessivi nei giorni del Salone, con una crescita del 36% rispetto a una normale settimana cittadina. Ancora più marcato l’incremento nel fine settimana, quando il numero dei passeggeri è aumentato del 72% rispetto a un weekend ordinario.
Numeri importanti anche per la rete di superficie. Le linee bus 18, 34, 63B e 74, che collegano la città al polo fieristico, hanno registrato complessivamente circa 26mila validazioni.
In particolare la linea 18, potenziata per l’occasione, ha totalizzato oltre 20mila validazioni fino a domenica 17 maggio.
Cresce anche l’utilizzo dei biglietti digitali. I titoli acquistati tramite sistemi contactless Tap&Go e attraverso l’app To Move sono stati circa 205mila, con un aumento del 19% rispetto all’edizione 2025 del Salone.
In aumento anche le vendite dei biglietti City 100, salite a circa 12.500 con una crescita del 27% rispetto allo scorso anno.
Per GTT il risultato conferma la crescente scelta dei sistemi digitali e del trasporto pubblico durante i grandi eventi cittadini, grazie anche al potenziamento del servizio e all’organizzazione predisposta per la manifestazione.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese