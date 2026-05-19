Valle di Viù, riapre la SP32 tra Margone e il lago di Malciaussia

VALLE DI VIU’ – Scatterà mercoledì 20 maggio alle 12 la riapertura estiva della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù nel tratto compreso tra l’abitato di Margone e il lago di Malciaussia, dopo il completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

Il tratto, tra il km 32+500 e il km 37+160, era chiuso durante il periodo invernale a causa dell’impossibilità di garantire lo sgombero della neve. La riapertura è stata disposta dopo un sopralluogo tecnico e gli ultimi interventi di pulizia eseguiti dal personale del Circolo territoriale Lanzo-Viù della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino.

Le operazioni hanno riguardato la rimozione del materiale franato durante l’inverno, il ripristino della segnaletica e il riposizionamento di guardrail e barriere in cemento, temporaneamente rimosse per evitare danni causati da eventuali valanghe. In alcuni tratti è stato inoltre necessario intervenire sui muretti in pietra a secco, elementi caratteristici della storica ex strada militare.

Per tutta la durata della riapertura estiva restano in vigore alcune limitazioni: divieto di transito per veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e lunghezza oltre i 6 metri, stop agli autobus, limite di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso, sosta e fermata. Sono esclusi dalle restrizioni i mezzi di emergenza, le forze dell’ordine e i veicoli impegnati in lavori di manutenzione e valorizzazione dell’area del lago di Malciaussia.

Spetta al Comune di Usseglio la vigilanza sul rispetto dell’ordinanza del 18 maggio e la gestione dei parcheggi in località Malciaussia.

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