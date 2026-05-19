Tre feriti in una rissa a Torino, un giovane ricoverato in codice rosso

TORINO – Una violenta rissa è scoppiata a Torino ieri pomeriggio, 18 maggio: tre uomini sono rimasti feriti.

Attorno alle ore 15 in via Lanino, a pochi metri da piazza della Repubblica e dal mercato di Porta Palazzo, sono intervenuti la Polizia e i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte. Il ferito più grave è un ragazzo di 25 anni con un profondo taglio all’addome: il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco. Un uomo di 38 anni ha invece riportato una ferita a una mano ed è stato accompagnato al Cto. Il terzo uomo è rimasto ferito al collo ed è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La Polizia sta indagando sull’accaduto: da stabilire se le ferite siano state provocate da un’arma da taglio o da un collo di bottiglia di vetro rotta.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese