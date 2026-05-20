La deputata cuneese Laura Ravetto lascia la Lega e passa con Vannacci

CUNEO – La deputata cuneese Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce al movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Vannacci, che ha comunicato l’ingresso della parlamentare in Futuro Nazionale spiegando che il passaggio sarà formalizzato giovedì sera a Salsomaggiore Terme durante l’evento “Guerra e Pace”.

Per il generale si tratta di un innesto politico importante, sia dal punto di vista dell’esperienza parlamentare sia sul piano della visibilità mediatica. “Accolgo con grande piacere Ravetto all’interno di Futuro Nazionale”, ha dichiarato Vannacci, definendola una “personalità politica di consolidata esperienza” capace di offrire “un contributo importante alla crescita e all’evoluzione del movimento”.

Chi è Laura Ravetto?

Classe 1971, avvocata, originaria della provincia di Cuneo, Ravetto siede in Parlamento dal 2006. Storica esponente di Forza Italia e berlusconiana della prima ora, era approdata nella Lega nel 2018, scegliendo di sostenere la linea di Matteo Salvini. Nel corso degli anni il suo profilo politico si è progressivamente spostato verso posizioni più conservatrici e identitarie, mantenendo però una forte impronta liberale.

Secondo fonti vicine all’area vannacciana, la decisione sarebbe maturata dopo diversi colloqui politici, tra cui uno avvenuto a Viareggio. Le stesse fonti sostengono che Salvini avrebbe tentato fino all’ultimo di convincerla a restare nel partito.

Quattro parlamentari con Futuro Nazionale

Con l’ingresso di Ravetto, il gruppo vicino a Vannacci alla Camera sale a quattro parlamentari insieme a Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo. Un numero ancora insufficiente per formare una componente autonoma, ma che testimonia la volontà del generale di costruire una presenza politica sempre più strutturata in Parlamento.

L’operazione viene letta da molti osservatori come uno dei primi segnali concreti della lunga corsa verso le Politiche 2027. La fase finale della legislatura potrebbe infatti essere caratterizzata da nuovi spostamenti e ricollocazioni interne ai partiti, soprattutto in vista della definizione delle future candidature e della possibile riforma della legge elettorale.

Per la Lega si tratta di una perdita simbolicamente significativa: Ravetto era uno dei volti più riconoscibili del partito nei talk show televisivi e rappresentava una delle anime più fedeli alla leadership salviniana. Per Vannacci, invece, l’adesione della parlamentare piemontese rappresenta un ulteriore passo nel tentativo di trasformare Futuro Nazionale da semplice contenitore politico-personale a progetto capace di attrarre dirigenti ed eletti provenienti dal centrodestra tradizionale.

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