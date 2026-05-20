L’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro condannato a 8 mesi per il caso Cospito, la conferma in appello

ROMA – Condanna a 8 mesi per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, la conferma arriva dalla Corte d’Appello di Roma. Delmastro è accusato di rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito.

In particolare, il caso riguarda alcuni documenti che contenevano informazioni sulle conversazioni tra Alfredo Cospito, militante anarchico detenuto in carcere, e altre persone detenute al 41bis; Delmastro ha ottenuto questi documenti dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), Giovanni Russo, e li ha dati al collega di partito Giovanni Donzelli, che li ha utilizzati in un intervento alla Camera.

La condanna era arrivata già nel febbraio del 2025 quando la procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, ma i giudici del tribunale di Roma avevano poi deciso per gli 8 mesi.

Negli scorsi mesi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è stato al centro della bufera per la vicenda della società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese.

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