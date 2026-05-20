Scoperto a Verrone un raduno clandestino di motociclisti: 18 violazioni amministrative

BIELLA – Un raduno clandestino di motociclisti provenienti da diverse regioni d’Italia è stato scoperto e interrotto dalla Polizia Stradale di Biella nel territorio comunale di Verrone, nel Biellese. L’operazione, condotta dagli agenti della Stradale, ha portato all’identificazione di decine di partecipanti e all’accertamento di numerose violazioni amministrative, con sequestri e fermi di diversi mezzi risultati non conformi alle normative previste dal Codice della Strada.

Secondo quanto emerso, il raduno sarebbe stato organizzato e pubblicizzato attraverso i social network. Proprio il monitoraggio delle piattaforme online avrebbe consentito agli investigatori di individuare l’evento e di predisporre l’intervento prima che la situazione potesse degenerare.

Moto elaborate e irregolari

L’esibizione si stava svolgendo in un’area utilizzata dai partecipanti per effettuare manovre spettacolari e acrobatiche con motociclette elaborate. Accelerazioni improvvise, evoluzioni ad alta velocità e condotte di guida considerate pericolose avrebbero attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per verificare la regolarità della manifestazione e dei veicoli impiegati.

Una volta arrivati nell’area del raduno, gli operatori della Polizia Stradale hanno eseguito controlli approfonditi sia sui motociclisti sia sulle motociclette utilizzate durante le esibizioni. Le verifiche hanno permesso di identificare complessivamente 27 persone e di contestare 18 violazioni amministrative.

Oltre alle infrazioni legate alla sicurezza stradale e alle modalità di guida, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità tecniche sui mezzi controllati. Alcuni motocicli, infatti, sarebbero risultati modificati con componenti non autorizzati o privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al termine degli accertamenti, la Polizia Stradale ha disposto il fermo amministrativo di quattro motociclette. Un casco è stato invece sottoposto a sequestro perché privo della prescritta omologazione.

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di interrompere rapidamente il raduno clandestino, evitando ulteriori situazioni di pericolo e possibili rischi per la sicurezza dei partecipanti e degli altri utenti della strada.

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