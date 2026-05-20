Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo uno scontro in moto a Ceva

CEVA – Ennesimo mortale scontro stradale in Piemonte. A perdere la vita questa sera è stato un ragazzo di 21 anni. In sella alla sua moto si è scontrato con il conducente di un’auto.

L’impatto è avvenuto a Ceva lungo la strada provinciale 28, all’incrocio con la provinciale 430 in frazione Mollere.

L’esatta dinamica dello scontro non è ancora chiara, certo è che all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per il giovane, che è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso e i vigili del fuoco con le squadre di Ceva e Mondovì, per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

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