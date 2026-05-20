Sette rapine tra Torino, Nichelino e Moncalieri ai danni di farmacie: arrestato il rapinatore seriale

TORINO – Almeno sette rapine, soprattutto ai danni di altrettante farmacie, e un bottino complessivo di diverse migliaia di euro. Il rapinatore seriale è stato infine arrestato dai carabinieri: si tratta di un uomo di 41 anni senza fissa dimora e con precedenti penali.

L’uomo, accusato di rapina aggravata, ha commesso i reati tra marzo e aprile tra Torino, Nichelino e Moncalieri.

L’arresto è stato eseguito negli ultimi giorni di aprile dai militari della tenenza di Nichelino e della sezione operativa della compagnia di Moncalieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il primo colpo è stato stato messo a segno il 19 marzo in una farmacia di via dei Martiri, a Nichelino, mentre l’ultima rapina contestata risale invece alla fine di aprile in una farmacia di via Nizza, a Torino.

L’uomo è stato fermato grazie all’incrocio tra attività tecniche e testimonianze raccolte durante le indagini. È stato quindi arrestato e portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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