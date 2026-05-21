CronacaTorino
In casa aveva 4 kg di hashish, arrestato per spaccio di stupefacenti a Torino
Sequestrati anche 500 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere riconducibile all’attività di spaccio
TORINO – Nuovo colpo al traffico di stupefacenti a Torino. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato nel quartiere Lucento un uomo di 33 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, che da alcuni giorni stava monitorando una presunta attività di spaccio all’interno di un appartamento di corso Toscana, ritenuto nella disponibilità dell’uomo.
Durante i servizi di osservazione, gli agenti hanno notato un continuo via vai di persone estranee al condominio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i visitatori entravano rapidamente nell’alloggio per poi uscire dopo pochi minuti, un comportamento che ha insospettito gli operatori della Polizia.
La perquisizione
La successiva perquisizione dell’abitazione ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di droga. Gli agenti hanno sequestrato oltre 4 chilogrammi di hashish, suddivisi in 41 panetti e diversi involucri, oltre a circa 90 grammi di cocaina nascosti in vari punti dell’appartamento.
Nel corso dell’intervento sono stati inoltre trovati diversi bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 500 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere riconducibile all’attività di spaccio.
Il trentatreenne è stato quindi arrestato dalla Polizia di Stato.
Come previsto dalla legge, il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale quindi la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.
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