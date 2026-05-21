Entra in casa dell’amica e la occupa, arrestato dopo lo scontro con la polizia a Vercelli

VERCELLI – Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Vercelli dopo aver occupato con la forza l’appartamento di una donna e aver opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti. L’episodio è avvenuto nella notte del 19 maggio durante un intervento della Squadra Volante.

A chiedere aiuto ai poliziotti è stata la stessa inquilina dell’alloggio, che ha raccontato come un suo conoscente si fosse introdotto abusivamente nell’abitazione, impedendole di rientrare. La donna aveva già denunciato l’uomo nei giorni precedenti per altri reati commessi nei suoi confronti.

L’appartamento occupato

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno verificato l’effettiva occupazione dell’appartamento, regolarmente locato alla vittima. L’uomo è stato inoltre riconosciuto dagli operatori come il presunto autore di una rapina impropria e di diversi danneggiamenti avvenuti negli ultimi giorni ai danni di esercizi commerciali cittadini. In una precedente occasione, era già riuscito a sfuggire ai poliziotti dopo un lungo inseguimento a piedi.

Il tentativo iniziale degli agenti di convincerlo ad aprire la porta si è però trasformato rapidamente in una situazione ad alta tensione. L’uomo avrebbe infatti bloccato l’accesso all’abitazione al piano terra, iniziando a lanciare contro i poliziotti oggetti, suppellettili e piccoli elettrodomestici ogni volta che questi cercavano di entrare utilizzando le chiavi della proprietaria.

L’intervento dei vigili del fuoco

La situazione ha reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati per tagliare l’inferriata di una finestra e consentire così l’accesso all’interno dell’alloggio. Nel frattempo gli operatori hanno dovuto indossare i dispositivi di protezione per evitare di essere colpiti dagli oggetti scagliati dall’uomo.

Quando i poliziotti sono riusciti ad avvicinarsi, il soggetto avrebbe tentato la fuga utilizzando un pannello di legno come scudo per respingere gli agenti. Per bloccarlo è stato utilizzato anche il taser in dotazione, che però non avrebbe avuto effetti immediati. Il breve momento di disorientamento provocato dall’azione è stato comunque sufficiente per permettere agli agenti di entrare nell’abitazione.

La colluttazione e l’arresto

Ne è seguita una violenta colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato immobilizzato e ammanettato.

L’arrestato dovrà ora rispondere dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che dell’occupazione arbitraria dell’abitazione. È stato inoltre segnalato all’autorità giudiziaria per i numerosi episodi di danneggiamento ai danni di attività commerciali che nei giorni scorsi avevano creato forte preoccupazione tra commercianti e cittadini.

Dopo l’udienza di convalida, nei suoi confronti è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune di Vercelli. Il Questore della provincia ha inoltre emesso un foglio di via nei confronti dell’uomo.

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