Predosa: perde il controllo della moto e si ribalta nei campi, muore centauro di 62 anni

PREDOSA – Lungo la strada provinciale 179, a Predosa, nell’alessandrino, un motociclista di 62 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro autonomo che lo ha visto fuoriuscire dalla carreggiata mentre si trovava alla guida del proprio mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo stava percorrendo l’arteria provinciale quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo della motocicletta. Il veicolo ha deviato bruscamente la propria traiettoria, terminando la sua corsa nei campi adiacenti alla sede stradale dopo l’impatto.

L’allarme

A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. Il testimone, transitando lungo la provinciale 179 pochi istanti dopo il drammatico evento, ha notato la presenza dei rottami del mezzo e del corpo dell’uomo riversi fuori dalla carreggiata, allertando immediatamente i numeri di emergenza. La Centrale Operativa ha risposto tempestivamente alla chiamata, attivando le procedure di soccorso intorno alle ore 23:30.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 insieme a una pattuglia dei Carabinieri della locale Compagnia. Il personale medico, constatata l’estrema gravità delle condizioni del sessanduenne, ha provveduto al suo trasferimento immediato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure per ricevere le cure necessarie.

Il decesso

Nonostante il tempestivo intervento dell’équipe medica e tutti i tentativi di stabilizzazione messi in atto, le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Il sessantaduenne è deceduto alle successive ore 00:50 a causa di un grave trauma toracico riportato nel violento scontro.

I rilievi planimetrici e gli accertamenti dinamici volti a ricostruire con esattezza le cause e le modalità del sinistro stradale sono ora affidati ai Carabinieri della Compagnia locale. I militari sono rimasti sul posto a lungo sia per gestire la viabilità della SP 179 durante le operazioni di soccorso, sia per completare le attività di rito necessarie alla formale ricostruzione della dinamica.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese