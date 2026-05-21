Caldo estivo in anticipo sul Piemonte: fino a 33 gradi nei prossimi giorni

TORINO – L’estate arriva con largo anticipo sul Piemonte. Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, l’anticiclone subtropicale è ormai entrato nel vivo e continuerà a dominare la scena atmosferica probabilmente fino alla fine del mese, portando giornate stabili, tanto sole e temperature ben oltre le medie stagionali.

Dopo settimane caratterizzate da instabilità e frequenti temporali, la situazione meteorologica cambia radicalmente. Sul Piemonte si prospettano infatti condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e un clima che assumerà connotati pienamente estivi già nelle prossime ore.

Le uniche eccezioni saranno rappresentate dal passaggio di qualche velatura e dalla formazione di modesti addensamenti cumuliformi sulle zone montuose durante le ore pomeridiane. Nel weekend potrebbero verificarsi locali e sporadici piovaschi sulle alte valli alpine, fenomeni che, secondo le previsioni, saranno più probabili nella giornata di domenica.

Arrivano i primi 30 gradi della stagione

L’aspetto più evidente di questa fase meteorologica sarà però il forte aumento delle temperature. Tra venerdì e sabato sono attesi i primi 30°C stagionali sulle pianure piemontesi, con un anticipo di quasi venti giorni rispetto alla media climatologica del periodo.

Non solo. Lo zero termico è previsto in forte rialzo fino a quota 4.000 metri, un valore decisamente elevato per la fine di maggio e indicativo della massa d’aria molto calda in arrivo sul Nord Italia.

Secondo Andrea Vuolo, il picco del caldo potrebbe però essere raggiunto all’inizio della prossima settimana, quando in pianura si potrebbero toccare punte di 32-33°C. Valori che si collocano tra i 6 e gli 8 gradi oltre le medie climatiche tipiche dell’ultima decade di maggio.

Disagio bioclimatico in aumento anche a Torino

L’aumento delle temperature porterà con sé anche un incremento del disagio bioclimatico. Arpa Piemonte segnala infatti che da oggi, giovedì 21 maggio, il livello di disagio bioclimatico salirà al livello 1 su una scala di 3 per la città di Torino e per le aree di pianura della Città metropolitana.

Da venerdì 22 maggio il medesimo livello interesserà anche tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte. Si tratta del primo segnale di una fase calda che potrebbe farsi particolarmente intensa per il periodo, soprattutto nelle aree urbane, dove l’effetto dell’isola di calore amplifica la percezione delle alte temperature.

Gli esperti consigliano di prestare attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata, evitando l’esposizione prolungata al sole e mantenendo una corretta idratazione, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

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