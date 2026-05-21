Chivasso, va a correre al parco ma viene aggredita da un uomo che vuole derubarla: ferita una giovane

CHIVASSO – Il nodo sulla questione sicurezza a Chivasso comincia a diventare una vera e propria emergenza. Sono tanti, troppi, gli episodi violenti a danno dei cittadini che si consumano in città, sia in centro che in periferia, di notte e anche in pieno giorno.

Ragazza aggredita per una rapina

È quanto successo lunedì 18 maggio intorno alle 14 nella zona verso l’area cani oltre la panchina gigante del parco del Bricel, lungo la pista ciclabile del Sabiuné. Qui, una giovane di circa venti anni era uscita per fare jogging quando all’improvviso è stata avvicinata e aggredita da un uomo in bicicletta e con casco che l’ha colpita violentemente al viso varie volte, scaraventandola a terra. Tutto per cercare di rubarle il cellulare.

La giovane ha resistito e il malvivente si è dato alla fuga. La ragazza è stata poi soccorsa e medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso: presenta una forte tumefazione allo zigomo e una lussazione alla spalla.

La vittima della brutale aggressione si è presentata poi dai carabinieri per sporgere denuncia.

A darne per primo notizia era stato il consigliere comunale Bruno Prestia, della civica «Per Chivasso», che ha ricevuto un messaggio durante una seduta del consiglio comunale proprio mentre si discuteva della questione sicurezza cittadina.

Avrei preferito che la notizia che ho dato durante il Consiglio Comunale di lunedì, fosse una bufala… Invece non è così. L’episodio che ho annunciato, si è verificato. Voglio in primis esprimere la mia solidarietà alla ragazza e alla famiglia. Poi però, voglio anche dire come ho detto nelle comunicazioni, che non possiamo fare finta di nulla, che non si può stare più a guardare in silenzio! Bisogna agire, con decisione e fermezza, perché il limite è stato oltrepassato già da tempo

È il suo messaggio sui social.

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