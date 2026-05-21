TORINO – Prosegue senza particolari variazioni la lunga fase di stabilità atmosferica che sta interessando il Piemonte e gran parte del Nord Ovest italiano. Anche la giornata di venerdì 22 maggio 2026 sarà infatti dominata dall’alta pressione, responsabile di condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Su Torino e provincia il sole sarà protagonista per tutto il giorno, accompagnato da un clima ormai pienamente tardo primaverile, con valori termici che nelle ore centrali assumeranno caratteristiche quasi estive.

L’assenza di precipitazioni e la ventilazione debole renderanno la giornata ideale per attività all’aperto, passeggiate nei parchi cittadini e spostamenti verso le aree collinari e alpine. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 17°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3947 metri, valore particolarmente elevato per il mese di maggio e indicativo della massa d’aria molto mite presente sul Nord Italia. I venti saranno deboli da Nordest al mattino, in graduale rotazione da Est nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è prevista sul Torinese.

Mattino: cieli sereni e temperature già miti fin dalle prime ore

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con atmosfera limpida e ottima visibilità sia sulla pianura sia verso l’arco alpino occidentale. Le temperature si manterranno già piuttosto elevate per il periodo, con valori compresi tra i 17 e i 19 gradi nelle aree urbane. La ventilazione debole da Nordest contribuirà a mantenere un clima asciutto e gradevole, mentre il sole favorirà un rapido aumento termico già nel corso della tarda mattinata.

Pomeriggio: caldo in aumento e sensazione quasi estiva

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul Torinese. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 30°C, soprattutto nei quartieri centrali della città e nelle zone di pianura più urbanizzate. Si tratterà di valori molto elevati per la seconda metà di maggio, favoriti dall’assenza di nuvolosità significativa e dalla persistenza dell’alta pressione. Soltanto sui rilievi alpini potranno svilupparsi modesti addensamenti nelle ore più calde, senza però alcun rischio di precipitazioni. I venti ruoteranno gradualmente da Est, mantenendosi comunque deboli o moderati e senza particolari rinforzi.

Sera: atmosfera stabile e temperature ancora elevate

Anche la serata trascorrerà con condizioni meteorologiche pienamente stabili su Torino. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e il clima continuerà a essere mite anche dopo il tramonto. Le temperature scenderanno lentamente nel corso della notte, mantenendosi comunque superiori alle medie del periodo. L’alta pressione continuerà infatti a proteggere il Piemonte da perturbazioni e infiltrazioni instabili almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Tendenza meteo Torino

Sabato 23 maggio: giornata pienamente soleggiata con temperature ancora elevate e clima quasi estivo soprattutto nelle ore centrali;

giornata pienamente soleggiata con temperature ancora elevate e clima quasi estivo soprattutto nelle ore centrali; Domenica 24 maggio: cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili, con qualche nube innocua pomeridiana sulle Alpi;

cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili, con qualche nube innocua pomeridiana sulle Alpi; Lunedì 25 maggio: tempo ancora stabile e mite, con nuvolosità limitata e temperature superiori alla media stagionale.

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