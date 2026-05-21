Torino torna capitale della creatività digitale con il Fabermeeting 2026

TORINO – Due giornate dedicate all’innovazione, alla creatività digitale e all’incontro tra giovani talenti e imprese. Il 22 e 23 maggio torna a Torino il Fabermeeting 2026, l’evento che da quasi vent’anni mette in connessione professionisti, startup, aziende e nuovi creativi del panorama digitale italiano.

L’appuntamento si svolgerà dalle 9 alle 19 negli spazi di Toolbox Coworking, trasformati per due giorni in un hub dedicato a workshop, networking, talk e incontri tra il mondo produttivo e quello dell’innovazione.

Il Fabermeeting rappresenta il momento conclusivo del concorso nazionale “Faber 2026 – Quando la creatività incontra l’impresa”, iniziativa che negli anni ha coinvolto oltre 1.200 giovani, collaborato con 250 aziende e premiato 180 progetti innovativi. L’obiettivo è creare nuove opportunità professionali nei settori della creatività digitale, favorendo la nascita di collaborazioni concrete tra talenti emergenti e imprese.

Due giornate tra creatività, lavoro e tecnologia

Il programma dell’edizione 2026 punta a mettere al centro le nuove competenze richieste dal mercato creativo e tecnologico. La prima giornata sarà dedicata soprattutto agli aspetti più concreti del lavoro nel digitale, con workshop, incontri e momenti di confronto focalizzati su strumenti, processi produttivi e professioni emergenti.

La seconda giornata guarderà invece al rapporto tra design, tecnologia e innovazione, con la partecipazione di ospiti internazionali e professionisti del settore creativo.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è l’intervento di Franck Ekinci, autore del film d’animazione “Avril et le Monde truqué” (“April and the Extraordinary World”), premiato all’Annecy International Animation Film Festival 2015. Durante il suo incontro racconterà il processo creativo dietro un progetto cinematografico d’animazione, dalle idee iniziali fino alle sfide produttive.

Spazio anche alla visualizzazione dei dati con Valentina D’Efilippo, tra le figure più influenti a livello internazionale nel campo della data visualisation. La creative director, attiva nel Regno Unito, guiderà un workshop dedicato alla progettazione con i dati e terrà il keynote “Let’s Speak Data”, aperto al pubblico.

Premi, tirocini e opportunità professionali

Uno degli elementi centrali del Fabermeeting resta il collegamento diretto con il mondo del lavoro. Durante la manifestazione saranno infatti assegnati premi professionali ed economici, tra cui collaborazioni retribuite, tirocini, servizi e membership dedicate ai giovani creativi selezionati.

Il concorso nazionale FABER è rivolto agli under 35 che operano nei settori più innovativi della creatività digitale: animazione, gaming, design, realtà aumentata e virtuale, sviluppo web e app, IoT e nuove tecnologie. I progetti candidati vengono valutati direttamente dalle aziende partner, che selezionano i finalisti ammessi al Fabermeeting.

Quest’anno il network coinvolge oltre 60 imprese partner, confermando Faber come uno dei principali ecosistemi italiani dedicati all’innovazione creativa e digitale.

La novità del ventennale: “Back to the Skill”

Tra le novità del 2026 debutta anche “Faber – Back to the Skill | Percorsi di scoperta”, progetto pensato per giovani tra i 16 e i 29 anni e sviluppato nell’ambito del programma Città dell’Educazione 16+ della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo tra formazione, creatività e futuro professionale attraverso incontri, testimonianze e momenti di confronto con partecipanti e vincitori delle passate edizioni del concorso.

Con oltre 30 workshop e seminari gratuiti, incontri con aziende e occasioni di networking, il Fabermeeting si conferma così uno degli appuntamenti più importanti in Italia per chi vuole costruire il proprio futuro nelle industrie creative e digitali.

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