Scippa un’anziana in monopattino elettrico a Torino: incastrato dalle telecamere

TORINO – Si avvicinava in silenzio alle vittime a bordo di un monopattino elettrico, sceglieva persone anziane e colpiva in pochi secondi, strappando collane e fuggendo nel traffico cittadino. Ma il suo ultimo colpo, messo a segno a Torino nel quartiere Crocetta, gli è costato caro: un uomo di 59 anni è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Lo scippo

L’episodio risale allo scorso aprile ed è avvenuto in corso Galileo Ferraris. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato San Secondo, il cinquantanovenne avrebbe preso di mira due donne anziane che stavano passeggiando sul marciapiede. A bordo del monopattino elettrico, si è avvicinato lentamente alle vittime per non destare sospetti.

Poi, improvvisamente, ha allungato il braccio verso una delle due donne, strappandole la collana dal collo con un gesto rapido e violento. Subito dopo si è allontanato velocemente, sfruttando il traffico della zona per far perdere le proprie tracce.

Le indagini

La denuncia della vittima ha fatto scattare immediatamente le indagini della Polizia. Gli investigatori hanno concentrato il lavoro sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nel quartiere, passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere lungo il percorso di fuga.

Fotogramma dopo fotogramma, gli agenti sono riusciti a raccogliere dettagli fondamentali per l’identificazione del responsabile. Le immagini hanno infatti immortalato chiaramente sia il monopattino utilizzato durante lo scippo sia alcuni particolari dell’abbigliamento indossato dall’uomo nel momento del furto.

Gli abiti dello scippo

Elementi che hanno consentito agli investigatori di risalire all’identità del sospettato. Una volta individuato il presunto autore dello scippo, la Polizia ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati e sequestrati gli stessi vestiti ripresi dalle telecamere durante il colpo in corso Galileo Ferraris. Un dettaglio considerato decisivo dagli investigatori e che ha portato alla denuncia del 59enne con l’accusa di furto con strappo.

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