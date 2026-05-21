AlessandriaCronaca
Incendio in un negozio a Casale Monferrato, operazioni di spegnimento in corso
Le fiamme erano divampate nel tardo pomeriggio, e in serata si sono propagate sul tetto dell’edificio di fianco
CASALE MONFERRATO – Le fiamme sembravano poter essere domate facilmente, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. A Casale Monferrato (AL) i pompieri sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi in un negozio di noleggio videocassette in via Lanza. Una fitta colonna di fumo si era levata dallo stabile, ed era visibile in tutta la città. Sul posto i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine, oltre al sindaco Emanuele Capra e al vicesindaco Luca Novelli, che hanno aggiornato puntualmente tramite social sulla situazione.
Dopo un primo momento di allerta, la situazione sembrava essere rientrata, ma le fiamme in serata hanno intaccato anche il tetto di un edificio adiacente. «La situazione è sotto controllo, i pompieri stanno cercando di domare il secondo incendio» hanno spiegato in serata in un video il sindaco e il vicesindaco.
Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Intanto, lo stabile è stato evacuato a scopo precauzionale.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese