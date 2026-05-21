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Sabato 23 maggio a Torino la “Festa dei nuovi cittadini”: come cambiano le linee del trasporto pubblico
La manifestazione si svolgerà in via Po, per questo varieranno il percorso alcune linee Gtt
TORINO – La “Festa dei nuovi cittadini” si svolgerà sabato 23 maggio in via Po a Torino. Per questo motivo la via sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza Vittorio Veneto.
Di conseguenza, come riportato da Gtt, dalle ore 6.30 alle ore 18.00, varieranno il servizio le linee:
- 6 – 13 BUS – 13+ – 15 – 18 – 55 – 56 – 61 – 68 – 68+ – 93/ – STAR 1 – STAR 2 – Venaria Express.
In particolare
Linea 6.
Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice (capolinea).
Direzione corso Gabetti: dal capolinea di piazza Carlo Felice prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.
Linea 13 BUS.
Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.
Direzione piazza Campanella: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.
Linea 13+. Servizio sospeso.
Linea 15.
Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.
Direzione via Brissogne: da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, percorso normale.
Linea 18.
Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale.
Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.
Linea 55.
Direzione corso Farini: da piazza Castello angolo via Po prosegue per piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.
Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.
Linea 56.
Direzione largo Tabacchi: da piazza Castello angolo via Po prosegue per piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.
Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.
Linea 61.
Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.
Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo ponte Vittorio Emanuele I prosegue per corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.
Linea 68.
Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.
Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.
Linea 68+. Servizio sospeso.
Linea 93/.
Solo in direzione piazza Mochino (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, lungo Po Cadorna, percorso normale.
Linea STAR 1.
Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Santa Teresa prosegue per via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.
Direzione via Bixio: da via Sant’Ottavio deviata in corso San Maurizio, viale Partigiani, viale I° Maggio, piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Matteotti, percorso normale.
Linea STAR 2.
Direzione corso Massimo d’Azeglio: da via Maria Vittoria angolo piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.
Direzione corso Bolzano: da piazza Vittorio Emanuele II deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via Corte d’Appello, percorso normale.
Venaria Express.
Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.
Direzione Autostazione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona (capolinea).
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