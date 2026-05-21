CronacaTorino
Arrivano i primi esiti dell’autopsia su Raffaele Settembre, morto alla Centrale del Latte di Torino
Per la morte di Raffaele Settembre si indaga per omicidio colposo
TORINO – Sono arrivati i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Raffaele Settembre, l’operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 12 maggio alla Centrale del Latte di Torino: gravissimo trauma toracico che ha determinato molteplici lesioni interne.
Il 48enne è rimasto schiacciato dai 750 chili delle cisterne che stava scaricando. Settembre era dipendente di una ditta esterna incaricata delle attività di logistica e che ha sede a Reggio Emilia. Ha lasciato la moglie Antonella e un figlio di 15 anni.
L’inchiesta: per la morte di Raffaele Settembre si indaga per omicidio colposo
Una ennesima morte sul lavoro che ha spezzato una vita e sulla cui dinamica si concentra ora l’inchiesta della procura di Torino. Per la morte di Settembre, infatti, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.
Il procuratore aggiunto, Roberto Sparagna, è stato più di sei ore sul luogo dell’incidente con tecnici dello Spresal e carabinieri impegnati ad ascoltare le testimonianze di chi ha assistito all’incidente. Si indaga anche sul rispetto delle regole di sicurezza e della gestione dei subappalti.
La procura ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di cinque persone: si tratta di responsabili (a vario titolo) della stessa Centrale del Latte e della ditta di Reggio Emilia per la quale lavorava Settembre.
L’incidente mortale
L’incidente si è verificato oggi intorno alle ore 13 in via Filadelfia 220, quartiere Santa Rita: qui, da una prima ricostruzione, il magazziniere coinvolto avrebbe riportato un violento trauma cranico a seguito di una caduta che ne ha purtroppo causato il decesso. L’infortunio mortale sembrerebbe essere avvenuto durante operazioni di movimentazione merci. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori della Croce Verde di Torino, che hanno tentato le manovre di rianimazione ma non c’è stato però nulla da fare.
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