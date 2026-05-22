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Alberto Bettiol ha vinto la tappa da Alessandria a Verbania del Giro d’Italia

Pubblicato

21 secondi fa

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Alberto Bettiol ha vinto la tappa da Alessandria a Verbania del Giro d’Italia. Il corridore toscano che però vive sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, ha ottenuto la seconda vittoria in carriera al Giro dopo una grande azione sulla salita  dell’Ungiasca nel finale della tappa, in casa di Pippo Ganna.

La maglia rosa Eulalio è arrivata all’arrivo con 11 minuti di ritardo.

Invariate le prime posizione della classifica generale.

Domani sabato 23 maggio il primo tappone alpino da Aosta a Pila.

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