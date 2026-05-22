Alessandria si prepara al Giro d’Italia: guida a viabilità, parcheggi, navette, scuole ed eventi

ALESSANDRIA – Alessandria si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi degli ultimi anni: la partenza della 13ª tappa del Giro d’Italia, in programma venerdì 22 maggio 2026. La città sarà al centro dell’attenzione sportiva nazionale e internazionale, con un grande evento che coinvolgerà il centro urbano, la viabilità, i servizi pubblici e numerose iniziative collaterali.

Dove vedere la carovana e i ciclisti

La partenza della tappa avverrà nel cuore della città, in piazza della Libertà, dove saranno allestite l’Area di Partenza, il palco firma e il Villaggio commerciale.

I ciclisti raggiungeranno piazza della Libertà da piazza Garibaldi, dove sarà collocato il parcheggio delle squadre, insieme agli spazi riservati alla stampa, agli sponsor e alla carovana pubblicitaria.

Il percorso di avvicinamento attraverserà poi piazza Marconi, via San Giacomo della Vittoria, via Faà di Bruno e via Cavour, fino all’arrivo in piazza della Libertà per il foglio firma e l’attesa dello start.

La partenza ufficiale della tappa è prevista alle 12.40 da piazza della Libertà. Da lì i corridori percorreranno in trasferimento a velocità controllata il seguente tragitto cittadino: via Mazzini, Spalto Marengo, Spalto Rovereto, Lungo Tanaro Solferino, Lungo Tanaro San Martino, Spalto Borgoglio, corso Crimea, via Savona, viale Brigata Ravenna, via Carlo Alberto, corso Acqui, via Casalbagliano e via Oviglio, fino al km 0.

La Carovana degli sponsor partirà invece da piazza della Libertà alle 11.10.

Le aree interessate

I punti più importanti dell’evento saranno tre:

• la zona parcheggio delle squadre e della carovana in piazza Garibaldi;

• la zona di partenza in piazza della Libertà, con foglio firme, palco e villaggio commerciale;

• il percorso cittadino di circa 9 chilometri, che sarà attraversato da ciclisti e mezzi di supporto.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire il corretto allestimento dell’Area di Partenza e del Villaggio commerciale, già dal 21 maggio saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione, soprattutto nell’area intorno a piazza della Libertà.

Le principali misure previste sono:

• divieti di sosta e di transito in alcune zone già dal 21 maggio;

• limitazioni progressive alla circolazione nella giornata del 22 maggio lungo il percorso della corsa;

• modifiche al trasporto pubblico locale, con dettagli disponibili sui siti di Amag Mobilità e Bus Company;

• sospensione del lavaggio notturno delle strade in tutta la città nella sola giornata di venerdì 22 maggio.

Per agevolare la comprensione delle misure, le strade interessate sono state suddivise in tre fasce di colore — rosa, azzurro e ciclamino — corrispondenti a diversi tipi di provvedimento.

Parcheggi e navette

Per agevolare l’accesso al centro, l’Amministrazione comunale ha predisposto diverse aree di sosta nelle zone esterne alle piazze centrali. I parcheggi disponibili saranno:

• via Parma;

• piazza Caduti di Nassiriya;

• Alessandria Retail Park, in via Marengo;

• piazza Divina Provvidenza;

• piazza d’Armi, via Michel angolo viale Milite Ignoto;

• piazza Alba Julia;

• parcheggio Tiziano.

Il 22 maggio sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Divina Provvidenza e dall’Alessandria Retail Park, che collegherà queste aree con piazza Vittorio Veneto, a circa 200 metri da piazza della Libertà.

Scuole aperte

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno regolarmente aperte. Anche il servizio scuolabus sarà garantito senza variazioni, così come l’eventuale mensa scolastica, grazie al coordinamento tra istituzioni, scuole e gestori dei servizi.

Le scuole secondarie di secondo grado, invece, usciranno alle 12.00.

Alessandria si colora di rosa

In occasione del Giro d’Italia, la città sarà animata da una grafica coordinata e da una campagna di comunicazione diffusa, con affissioni sul territorio e promozione sui canali istituzionali e sui media locali.

Nei prossimi giorni, inoltre, il centro storico e i sobborghi verranno decorati con allestimenti tematici lungo il percorso di gara. L’invito dell’Amministrazione è rivolto a tutta la cittadinanza: balconi e finestre addobbati di rosa contribuiranno a rendere Alessandria ancora più accogliente e festosa.

All’iniziativa hanno già aderito anche diverse scuole cittadine, con progetti e decorazioni dedicate.

Alessandria e il Giro d’Italia: una storia lunga oltre un secolo

Il legame tra Alessandria e il Giro d’Italia è profondo e attraversa più di cent’anni di storia sportiva. La corsa rosa, nata nel 1909, registrò il primo arrivo di tappa ad Alessandria nel 1929, inaugurando una presenza ricorrente nel territorio.

Negli anni, il Giro ha coinvolto più volte la provincia alessandrina, tra arrivi, partenze e attraversamenti, con tappe spesso lunghe e impegnative. Tra i momenti simbolici figura anche il 1967, cinquantesima edizione della corsa, quando la Treviglio–Alessandria, lunga 135 chilometri, assegnò la prima maglia rosa di giornata sul traguardo cittadino.

Nel 2026, alla 109ª edizione del Giro, Alessandria torna protagonista con la 13ª tappa Alessandria–Verbania, lunga 189 chilometri e con 1.400 metri di dislivello. La partenza ufficiale sarà alle 12.40, con foglio firma dalle 11.00.

Il programma diffuso legato al Giro si svilupperà dal 6 maggio al 2 agosto 2026, con tre momenti principali in città dedicati alla mostra storica, alla mobilità attiva, alla sicurezza stradale, al cicloturismo e alle attività per famiglie.

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