Il Piemonte sul tetto del mondo: lo chef monregalese Andrea Serale è medaglia d’oro al Global Chefs Challenge

GALLES – L’eccellenza gastronomica piemontese, in un lavoro congiunto con quella pugliese, conquista il gradino più alto del podio internazionale. Andrea Serale, giovanissimo chef classe 2002 originario del Monregalese e formatosi all’Istituto Alberghiero “Giolitti” di Mondovì, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo al Global Chefs Challenge 2026 svoltosi in Galles.

Insieme al collega pugliese Giuseppe De Vincenzo, i due hanno trascinato la Nazionale Italiana Cuochi verso una storica medaglia d’oro nella categoria Senior, riportando l’Italia nell’Olimpo della gastronomia mondiale.

Un viaggio di sapori dal Piemonte alla Puglia

Il trionfo tricolore è stato costruito su un menu che ha saputo raccontare l’anima più autentica dell’Italia, unendo idealmente il Nord e il Sud in un piatto. Un itinerario culinario, partito dal Piemonte e approdato in Puglia, che ha letteralmente stregato la giuria internazionale.

“Sono molto legato alla mia regione e alla mia Cuneo”, ha raccontato un emozionato Serale subito dopo la vittoria. “Siamo l’unica nazione a portare sulla divisa lo stemma ‘Patrimonio Unesco’. È bellissimo, c’è tutto il peso della responsabilità ma anche l’orgoglio”.

L’orgoglio delle istituzioni piemontesi

Le congratulazioni per il traguardo raggiunto sono arrivate da Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, che ha evidenziato la portata storica dell’evento: “Proprio nell’anno in cui la cucina italiana è diventata Patrimonio dell’Umanità Unesco, per il Piemonte è motivo di grande orgoglio che a riportare l’Italia sul tetto del mondo gastronomico sia un giovane chef nato, formato e attivo sul territorio”.

Parole di profonda stima anche da parte di Francesco Gallo, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Piemontesi: “Andrea è un ragazzo eccezionale, mette cuore e passione in quello che fa. È una promessa certa di cuoco di alto livello, che appoggiamo in pieno anche per il prezioso lavoro che sta svolgendo come team leader per formare una squadra regionale competitiva”.

Il lavoro di squadra della Nazionale Italiana Cuochi

Il successo in terra gallese è il coronamento di mesi di duri allenamenti, ricerca estenuante e dedizione assoluta. Un risultato reso possibile anche dalla guida esperta dello staff della Federazione Italiana Cuochi.

Al fianco di Serale e De Vincenzo hanno infatti lavorato instancabilmente figure di riferimento come il General Manager Gianluca Tomasi, il Responsabile Competizioni Pierluca Ardito, il Responsabile Compartimento Junior Angelo Biscotti e il Team Coach Francesco Cinquepalmi.

Un capolavoro di squadra che oggi fa sventolare il tricolore, e la bandiera del Piemonte, sulle cucine del mondo.

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