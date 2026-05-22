Ferrero riporta in vita Willy Wonka: tra cioccolato, Netflix e un pizzico di magia

ALBA – C’è chi aspetta il Natale per i panettoni, chi la Pasqua per le uova di cioccolato e chi, da oggi, inizierà a contare i giorni per mettere le mani sui nuovi dolci targati Wonka. Il motivo? Il Gruppo Ferrero ha annunciato il ritorno dell’universo più fantasioso del mondo del cioccolato con una nuova gamma di prodotti ispirati a Wonka e una collaborazione globale con Netflix.

Sì, proprio lui: Willy Wonka, l’eccentrico genio della fantasia zuccherina che da oltre sessant’anni popola libri, film e sogni di intere generazioni. E stavolta a riportarlo sugli scaffali sarà Ferrero, che nel 2018 ha acquisito i diritti esclusivi del marchio Wonka per il settore dolciario.

Dietro le quinte, però, non ci sono Oompa Loompa al lavoro, ma i laboratori creativi e i team di ricerca e sviluppo del gruppo piemontese. Negli ultimi anni l’azienda ha sperimentato nuove ricette e idee per trasformare l’immaginario di Wonka in prodotti reali, mantenendo gli standard di qualità e artigianalità che hanno reso Ferrero uno dei colossi mondiali del dolce.

Il ritorno di Willy Wonka

L’obiettivo è chiaro: riportare un po’ di meraviglia nei reparti dedicati ai prodotti stagionali. E diciamolo, in un mercato dove spesso le novità sembrano “lo stesso cioccolatino con una confezione diversa”, l’idea di un universo ispirato alla Fabbrica di Cioccolato promette decisamente qualcosa di più creativo.

Da questo autunno arriveranno infatti prodotti in edizione limitata tra cioccolato, caramelle e perfino gelati, pensati per stupire con forme insolite, consistenze particolari e combinazioni di sapori fuori dall’ordinario. Una linea che sarà distribuita in Italia e in altri mercati strategici come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania.

Alessandro Rapali, presidente Premium Chocolate del Gruppo Ferrero, ha spiegato che la volontà dell’azienda è reinterpretare l’universo Wonka “attraverso la visione di Ferrero”, sfruttando decenni di esperienza nel settore dolciario per creare un mondo nuovo, ma fedele allo spirito originale.

Cosa centra Netflix?

E mentre Ferrero prepara gli scaffali, Netflix prepara il telecomando. La piattaforma streaming, che nel 2021 ha acquisito la Roald Dahl Story Company, ha già annunciato nuovi progetti dedicati a Wonka: il reality “The Golden Ticket”, previsto nel 2026, e il film d’animazione “Charlie vs. The Chocolate Factory”, in uscita nel 2027.

La partnership tra Ferrero e Netflix punta quindi a trasformare Wonka in un’esperienza completa: non solo snack e caramelle, ma un vero ecosistema fatto di storytelling, intrattenimento e marketing globale. In pratica, si passerà con estrema naturalezza dal binge watching al binge eating.

Secondo Filippo Zuffada, Senior Director Consumer Products International di Netflix, Ferrero rappresenta il partner ideale per dare nuova vita al mondo di Wonka grazie alla sua capacità di innovare e creare prodotti iconici. Tradotto: se qualcuno può convincerci a comprare un cioccolatino perché “sembra uscito da un sogno”, quel qualcuno probabilmente è Ferrero.

E chissà, magari tra una tavoletta e una caramella, qualcuno inizierà davvero a sperare di trovare un biglietto dorato nascosto nella confezione. Anche se, realisticamente, oggi il premio più raro potrebbe essere trovare un dolce che riesca ancora a sorprenderci davvero.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese