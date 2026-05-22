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Torino, protesta del Si-Cobas davanti a Zara per i lavoratori delle pulizie
I manifestanti si sono radunati per esprimere solidarietà ai lavoratori del settore, denunciando condizioni ritenute inaccettabili
TORINO – Nel pomeriggio di oggi è scattato un nuovo presidio davanti all’ingresso del punto vendita Zara di via Roma. Al centro della mobilitazione, promossa dal sindacato Si-Cobas, ci sono le tutele e le condizioni lavorative degli addetti alle pulizie.
Nel mirino Inditex e Samsic
I manifestanti si sono radunati per esprimere solidarietà ai lavoratori del settore, denunciando condizioni ritenute inaccettabili. Secondo i promotori del presidio, le difficoltà deriverebbero dai piani organizzativi imposti da Inditex (la multinazionale proprietaria del celebre marchio di abbigliamento) e dalla gestione operativa di Samsic, l’azienda appaltatrice del servizio di pulizia.
“Boicotta Zara”: presidio rumoroso ma negozio aperto
Rispetto alla precedente mobilitazione dello scorso 15 maggio, il presidio di oggi si è fatto decisamente più acceso e rumoroso. I manifestanti stanno facendo largo uso di fischietti e di una trombetta da stadio per farsi sentire e attirare l’attenzione dei numerosi passanti del centro.
Durante il sit-in vengono distribuiti volantini con un messaggio inequivocabile: “Boicotta Zara – La moda non può pagare sulla pelle dei lavoratori”. Nonostante il frastuono a pochi passi dalle vetrine, l’attività commerciale del punto vendita non ha subito interruzioni.
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