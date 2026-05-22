TORINO – Un violento incendio è divampato all’interno di un negozio di monopattini elettrici situato all’incrocio tra via Bologna e lungo Dora Firenze, nel quartiere Aurora a Torino nella serata di ieri. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il locale commerciale, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e costringendo all’evacuazione precauzionale dell’intera palazzina sovrastante.

Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe interessato alcune batterie presenti all’interno dell’attività, dalle quali potrebbe essersi sviluppato l’incendio. Le cause esatte sono però ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino, provenienti dai distaccamenti di corso Regina Margherita e corso Moncalieri. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, evitando che il fuoco si propagasse agli appartamenti dello stabile.

Il decesso del gatto

Nel rogo è morto un gatto che si trovava all’interno del negozio. Il proprietario dell’attività commerciale è invece rimasto intossicato dal fumo ed è stato soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco: le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.

Non risultano altri feriti tra i residenti della palazzina, evacuati temporaneamente per motivi di sicurezza a causa del denso fumo sprigionato dall’incendio.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Torino, incaricati di effettuare i rilievi e coordinare gli accertamenti necessari per chiarire l’origine del rogo. Ancora da quantificare i danni riportati dall’attività commerciale, che appaiono comunque particolarmente ingenti.

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