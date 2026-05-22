La torinese Tyvak lancia TIDE: nuova missione ESA per il 5G satellitare in banda Ka

TORINO – Tyvak International, azienda torinese attiva nello sviluppo di nanosatelliti e sistemi spaziali avanzati, ha annunciato l’avvio della missione TIDE – TIme Division Duplexing Experiment, un nuovo progetto strategico dedicato all’evoluzione delle telecomunicazioni satellitari in ottica 5G e 6G.

L’iniziativa si inserisce nella linea programmatica “Space for 5G/6G and Sustainable Connectivity” dell’Agenzia Spaziale Europea e all’interno del programma ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems), con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’obiettivo è testare in orbita una tecnologia considerata chiave per le reti del futuro: il Time Division Duplexing (TDD) in banda Ka, applicato ai servizi broadband su satelliti in orbite non geostazionarie (NGSO).

Una missione per la connettività satellitare del futuro

Il progetto TIDE rappresenta un passo avanti nella costruzione di reti ibride spazio-terra, sempre più centrali nello sviluppo delle infrastrutture digitali globali. La tecnologia TDD consentirà di migliorare l’efficienza delle comunicazioni satellitari, rendendole più flessibili e adatte alle esigenze delle reti 5G e, in prospettiva, 6G.

La missione prevede test di comunicazione tra terminali di terra e un payload dedicato in banda Ka, con l’obiettivo di dimostrare la fattibilità e i vantaggi della trasmissione satellitare in modalità TDD per applicazioni broadband.

Continuità con la missione LIDE

TIDE si pone in continuità con il successo della precedente missione LIDE, che aveva già visto Tyvak International nel ruolo di prime contractor e system integrator. Il nuovo progetto consolida così la collaborazione tra l’azienda torinese e l’ESA, rafforzando un rapporto industriale già strutturato e orientato all’innovazione.

Secondo l’amministratore delegato Fabio Nichele, il nuovo contratto rappresenta “la naturale prosecuzione del lavoro avviato con LIDE”, confermando la solidità del know-how sviluppato dall’azienda nel campo delle telecomunicazioni satellitari miniaturizzate.

Un consorzio interamente italiano

Uno degli elementi distintivi della missione è la composizione del team industriale, interamente italiano. Accanto a Tyvak International partecipano:

PICOSATS, specializzata in payload e comunicazioni satellitari avanzate

Celeste Technologies, che svilupperà la soluzione software SmartgNB per l’intero stack 5G/6G (Layer 1-3)

Il consorzio punta a integrare competenze hardware e software per la realizzazione di una rete satellitare conforme agli standard 3GPP e compatibile con le future architetture Non-Terrestrial Network (NTN).

Le fasi del progetto

La missione TIDE è articolata in due fasi:

Fase 1 (2025–2026): studio di fattibilità e validazione dei requisiti tecnici definiti dall’ESA

Fase 2 (dal 2027, se approvata): realizzazione completa della missione e test in orbita

Questa struttura modulare consente di ridurre i rischi tecnologici e di affinare progressivamente la progettazione del sistema.

Le sfide tecnologiche del TDD nello spazio

Il passaggio dalle tradizionali architetture basate su Frequency Division Duplexing al TDD in ambito satellitare comporta sfide significative, soprattutto nella sincronizzazione tra i diversi elementi della rete e nella gestione delle latenze.

Secondo gli esperti coinvolti nel progetto, proprio la sincronizzazione rappresenta uno dei nodi chiave per rendere operative le future reti ibride spazio-terra.

Un tassello verso l’autonomia europea

Il programma “Space for 5G/6G and Sustainable Connectivity” dell’ESA punta a rafforzare l’autonomia tecnologica europea nel settore delle telecomunicazioni spaziali, favorendo l’integrazione tra reti terrestri e satellitari.

In questo contesto, TIDE è considerato un progetto dimostrativo ad alto valore strategico, in grado di contribuire allo sviluppo di infrastrutture digitali più resilienti e globali. Il programma si inserisce inoltre nelle prospettive evolutive legate a iniziative europee come IRIS², destinate a rafforzare la capacità competitiva dell’Europa nel settore della connettività sicura.

Torino sempre più hub spaziale

Con TIDE, Tyvak International consolida il proprio ruolo nel panorama europeo della space economy. L’azienda, nata nel capoluogo piemontese nel 2015, è specializzata in nanosatelliti e microsatelliti e ha già partecipato a missioni ESA e ASI di rilievo, contribuendo allo sviluppo di tecnologie per osservazione della Terra, telecomunicazioni e missioni interplanetarie.

Il nuovo progetto conferma la crescita del polo spaziale torinese come uno dei centri più dinamici in Europa nello sviluppo di soluzioni avanzate per la connettività orbitale.

Con TIDE, la sfida non è solo tecnologica ma anche strategica: costruire le fondamenta delle reti satellitari che, nei prossimi anni, saranno parte integrante dell’infrastruttura digitale globale.

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