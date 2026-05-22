“La truffa si camuffa”: a Torino un nuovo ufficio mobile della Polizia Locale contro i raggiri

TORINO – Dal 21 maggio 2026, la Polizia Locale di Torino ha a disposizione un ufficio mobile itinerante, schierato sulle strade cittadine nell’ambito della campagna di prevenzione “La truffa si camuffa”.

Il mezzo è stato presentato ufficialmente presso il mercato di corso Racconigi, alla presenza dell’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Marco Porcedda.

Un presidio di prossimità per i soggetti vulnerabili

L’obiettivo dell’iniziativa è portare gli agenti direttamente nei luoghi di maggiore aggregazione, offrendo supporto e consulenza per difendersi dai raggiri (siano essi porta a porta, telefonici o digitali).

“Da oggi iniziano le attività itineranti di prossimità sul territorio – ha spiegato l’assessore Porcedda –. La scelta è ricaduta sui mercati perché più frequentati e continuativi, ma abbiamo previsto passaggi anche davanti agli uffici postali per un’utenza vulnerabile, spesso più anziana. Con questo mezzo vogliamo raccogliere segnalazioni e offrire informazioni anti-truffa”.



Le prossime tappe sul territorio

Il nuovo mezzo (un furgone Citroën Jumpy da circa 65mila euro, acquistato con fondi ministeriali e attrezzato con radio integrate e sistemi di emergenza) fungerà da vero e proprio sportello su quattro ruote.

Nelle prossime settimane, il presidio itinerante farà tappa in altri mercati cittadini (tra cui via Cincinnato, Crocetta e via Onorato Vigliani), oltre a posizionarsi nei pressi di Asl, centri anziani, bocciofile e giardini pubblici. Presso l’ufficio mobile i cittadini potranno visionare materiale video, ritirare i vademecum della campagna e ricevere consigli pratici dagli agenti su chi contattare e come comportarsi in caso di visite sospette.

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