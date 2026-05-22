Lavori notturni sul raccordo Torino-Caselle: gli orari e gli svincoli chiusi al traffico

CASELLE – A partire da lunedì 25 maggio, Anas darà il via a un importante piano di manutenzione lungo il Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”. I cantieri interesseranno nello specifico le rampe di due nodi cruciali per la viabilità torinese: lo svincolo 1 (Tangenziale) e lo svincolo 3 (SS460).

Per limitare al massimo l’impatto sul traffico pendolare e sui collegamenti con l’aeroporto, Anas ha stabilito che i lavori si svolgeranno esclusivamente in fascia notturna, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 e saranno suddivisi in due fasi.

Fase 1: Svincolo Tangenziale (dal 25 maggio al 4 giugno)

La prima tranche di lavori riguarderà le rampe dello svincolo n. 1 (Tangenziale). I cantieri notturni (22:00-06:00) partiranno lunedì 25 maggio e si concluderanno giovedì 4 giugno.

Per agevolare gli spostamenti del ponte festivo, i lavori saranno sospesi nelle notti comprese tra sabato 30 maggio e martedì 3 giugno. Durante gli orari di chiusura, il traffico sarà deviato in loco attraverso un’apposita segnaletica provvisoria.

Fase 2: Svincolo SS460 di Ceresole (dal 4 al 9 giugno)

Conclusa la prima fase, i mezzi si sposteranno sulle rampe dello svincolo n. 3 (SS460 di Ceresole). Gli interventi notturni andranno da giovedì 4 giugno a martedì 9 giugno. Anche in questo caso, nessuna limitazione durante le notti del fine settimana.

Il cantiere interesserà in particolare la rampa di ingresso sul Raccordo per chi proviene dalla SS460 e procede in direzione Torino. Durante la chiusura notturna della rampa, gli automobilisti diretti nel capoluogo potranno immettersi sul Raccordo in direzione Caselle, effettuare l’inversione di marcia allo svincolo di Caselle Torinese e rientrare regolarmente in direzione Torino.

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