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“ALPride – Senza Fine”: la parata per i diritti ad Alessandria, percorso e novità
L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio 2026 nella sua 6a edizione
ALESSANDRIA – Sabato 30 maggio 2026 torna in città l’atteso appuntamento con “ALPride – Senza Fine”, la sesta edizione della grande manifestazione per la tutela dei diritti civili e sociali.
Nata nel 2019, la parata si conferma un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza. A testimoniare la rilevanza civica dell’evento, per il secondo anno consecutivo la Città di Alessandria scende in campo come co-organizzatrice ufficiale dell’iniziativa.
Gli orari, il percorso del corteo e l’AL Pride Village
Il raduno è fissato per le ore 14:30 ai Giardini Pubblici di viale della Repubblica. Da qui, alle 16:00 in punto, prenderà il via la parata che attraverserà il cuore di Alessandria.
Madrina di questa edizione sarà Vera Aloe, figura storicamente legata all’attivismo e al Pride alessandrino.
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Il corteo si snoderà lungo il seguente itinerario:
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Corso Roma
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Piazzetta Della Lega
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Via dei Martiri e Piazza della Libertà
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Via Migliara e Via Milano
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Corso Monferrato
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Spalto Rovereto e Spalto Marengo
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Viale Milite Ignoto
Il traguardo finale sarà il Parco Carrà, che per l’occasione si trasformerà nell’AL Pride Village. Qui, fino a mezzanotte, si alterneranno sul palco gli interventi dei rappresentanti delle associazioni territoriali e momenti di intrattenimento musicale per festeggiare insieme.
Le novità: lo “Spazio ALPride” e l’impegno dell’Alessandria Calcio
L’edizione 2026 porta con sé due novità assolute che ampliano l’impatto della manifestazione. La prima è l’inaugurazione dello “Spazio ALPride”. Aperto dal 25 al 30 maggio, fungerà da safe space per i partecipanti, con al suo interno allestita la mostra con le illustrazioni candidate per il logo ufficiale di quest’anno.
La seconda grande novità arriva dal mondo dello sport grazie al sostegno ufficiale dell’US Alessandria Calcio. Su forte impulso del Presidente Antonio Barani, la società ha promosso un’iniziativa inedita nel panorama calcistico nazionale: per tutto il mese di aprile, la prima squadra è scesa in campo con una maglia celebrativa arricchita dalla patch “ALPride 2026”.
Un gesto dal forte valore simbolico, che trasforma lo sport in un potente megafono per contrastare i pregiudizi e sostenere la comunità LGBTQIA+.
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