Numeri da record a Santena: 40mila visitatori e 38 quintali serviti per la Sagra dell’Asparago

SANTENA – Si è chiusa ieri, domenica 24 maggio, un’edizione davvero straordinaria per la 93ª Sagra dell’Asparago di Santena. La kermesse, andata in scena dal 15 al 24 maggio sotto la sapiente organizzazione della Pro Loco in stretta collaborazione con il Comune, ha letteralmente polverizzato i primati precedenti, registrando un afflusso complessivo stimato in ben 40.000 visitatori, superando anche l’edizione del 2025.

I numeri

Che l’edizione fosse nata sotto una buona stella lo si era già intuito dal primo weekend, quando erano stati staccati 4.500 coperti in soli tre giorni. Il ritmo, però, non è mai calato, portando a un bilancio gastronomico finale impressionante: nei dieci giorni di manifestazione sono stati consumati 38 quintali del celebre “re della tavola di primavera”.

A gonfiare ulteriormente i numeri del successo è stata la grande e apprezzata novità di quest’anno, il formato street food. Un’intuizione che ha portato il conto totale dei pasti serviti a quota 12.000.

Appuntamento al 2027

Oltre all’eccellenza enogastronomica, a fare da volano alla kermesse è stato il ricco palinsesto di eventi collaterali, che ha spaziato tra concerti, mercati colorati, show cooking e momenti di grande convivialità comunitaria. Conclusi i festeggiamenti e archiviato questo nuovo record di presenze, la macchina organizzativa guarda già alla 94ª edizione della Sagra dell’Asparago, già fissato in calendario dal 14 al 23 maggio 2027.

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