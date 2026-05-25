ASL To5, nasce l’ambulatorio unico per curare cuore, reni e diabete senza spostamenti

MONCALIERI – Una svolta concreta per i pazienti più complessi e fragili, che mette fine ai lunghi e faticosi “viaggi della speranza” tra un appuntamento specialistico e l’altro.

L’Asl TO5 ha ufficialmente attivato l’Ambulatorio Cardio-Nefro-Metabolico (CNM) di II livello. Si tratta di un modello assistenziale innovativo e fortemente integrato, progettato con L’obiettivo di riunire in un’unica sede tutti gli specialisti necessari, muovendo i medici anziché il malato.

Il progetto si rivolge nello specifico ai pazienti affetti da diabete mellito già in carico all’Asl TO5 che presentano un quadro clinico particolarmente delicato, caratterizzato dalla concomitanza di patologie cardiache e renali.

La sinergia tra Moncalieri e Chieri

Il nuovo servizio, che nasce dalla collaborazione strategica tra le strutture aziendali di Diabetologia, Cardiologia e Nefrologia, sarà operativo presso le sedi della S.C. Diabetologia Territoriale di Moncalieri e Chieri.

Il paziente viene realmente messo al centro dell’assistenza, e il perno di questo ingranaggio è rappresentato dal personale infermieristico. Gli infermieri svolgono qui compiti cruciali per la stabilità del malato a lungo termine:

Supporto all’educazione terapeutica: aiutano il paziente e i caregiver a comprendere a fondo la gestione della malattia a casa (dieta, farmaci, autocontrollo).

Monitoraggio costante: vigilano sui parametri e sull’aderenza alla terapia.

Facilitazione del dialogo: fungono da ponte e collante tra i diversi medici specialisti, garantendo un passaggio di informazioni fluido e senza intoppi.

Il commento della direzione generale

L’attivazione dell’ambulatorio rappresenta una risposta concreta alla richiesta di una medicina più vicina alle persone, come sottolinea il direttore generale dell’Asl TO5, il dottor Bruno Osella:

“L’attivazione dell’ambulatorio Cardio-Nefro-Metabolico rappresenta un modello concreto di sanità integrata e multidisciplinare, offrendo al cittadino una presa in carico più efficace, tempestiva e personalizzata per i pazienti più fragili e complessi. La direzione aziendale continuerà a sostenere modelli organizzativi innovativi che rafforzino l’integrazione tra ospedale e territorio e garantiscano risposte sempre più appropriate ai bisogni di salute della popolazione”.

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