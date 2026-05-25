A poco più di un’ora da Torino si trova una delle cascate più scenografiche del Piemonte

VAL FORMAZZA – Un salto d’acqua immerso nella natura alpina, circondato da boschi e sentieri che attirano escursionisti durante tutto l’anno.

Si tratta della Cascata del Toce, una delle cascate più spettacolari e conosciute dell’arco alpino piemontese.

Una delle cascate più alte d’Europa

La Cascata del Toce è considerata una delle più imponenti d’Europa per salto e portata d’acqua.

Il dislivello crea un colpo d’occhio particolarmente scenografico, soprattutto nei periodi di maggiore portata, quando l’acqua scende con grande forza lungo la parete rocciosa.

Dove si trova

La cascata si trova in alta Val Formazza, nel territorio di Formazza, una delle aree più settentrionali del Piemonte.

Il contesto è completamente alpino, caratterizzato da vallate ampie, laghi e paesaggi d’alta quota.

Quando visitarla

Il periodo migliore per osservarla in tutta la sua potenza è quello estivo, quando il rilascio dell’acqua è programmato e il flusso raggiunge il massimo impatto scenico.

Nei mesi primaverili, invece, la cascata è alimentata dallo scioglimento delle nevi.

Un punto panoramico molto fotografato

La Cascata del Toce è una delle mete più fotografate del Piemonte settentrionale.

Il punto di osservazione principale permette di ammirare il salto dell’acqua da una prospettiva ravvicinata, molto apprezzata da visitatori e fotografi.

Una gita impegnativa ma accessibile

La distanza da Torino è maggiore rispetto ad altre mete di cui vi abbiamo già parlato (e che trovate all’inizio dell’articolo), ma la cascata resta una destinazione molto visitata durante la bella stagione.

È spesso inserita in itinerari più ampi che includono l’Alta Val d’Ossola.

Un simbolo della natura alpina piemontese

La Cascata del Toce rappresenta uno degli elementi naturali più iconici del Piemonte montano.

Un luogo dove la forza dell’acqua e il paesaggio alpino si combinano in uno scenario di forte impatto visivo.

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