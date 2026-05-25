Corpo carbonizzato di un 80enne nei campi a Druento: stava bruciando delle sterpaglie

DRUENTO – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, a Druento, lungo strada San Gillio, la provinciale 8. Il corpo carbonizzato di un uomo di 80 anni, residente ad Alpignano, è stato trovato in un terreno agricolo dove stava bruciando alcune sterpaglie.

A dare l’allarme è stato il figlio dell’anziano, preoccupato per il mancato rientro del padre. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nell’orto privato per effettuare la pulizia dell’area quando avrebbe accusato un malore, finendo tra le fiamme.

Gli accertamenti eseguiti sul posto renderebbero meno probabile l’ipotesi di un incendio sfuggito al controllo, dal momento che non sarebbero state rilevate tracce di propagazione del rogo nelle aree circostanti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne, e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, incaricati di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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