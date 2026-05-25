Scontro tra due volanti della polizia a Torino: una si ribalta in lungo Stura Lazio

TORINO – Scontro stradale nella notte di oggi, lunedì 25 maggio, in lungoStura Lazio a Torino, dove due volanti della polizia di Stato si sono scontrate mentre erano impegnate in un intervento.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi di servizio sono entrati in collisione e, a seguito dell’impatto, una delle auto si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 Azienda Zero, che hanno assistito i poliziotti coinvolti nello scontro. Nonostante la violenza dell’impatto, nessuno degli agenti avrebbe riportato ferite gravi.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e della gestione della viabilità nel tratto interessato.

Al momento, l’unico elemento confermato è che entrambe le volanti stavano raggiungendo un intervento quando è avvenuto lo scontro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese