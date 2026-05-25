TORINO – Il caldo continua a intensificarsi sul Piemonte e nella giornata di martedì 26 maggio 2026 Torino vivrà una delle giornate più calde di questa fase primaverile. Un robusto campo di alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord Ovest italiano, garantendo condizioni di tempo stabile, sole prevalente e temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Sul capoluogo piemontese il clima assumerà caratteristiche pienamente estive già dalle prime ore del mattino, con valori termici elevati e una sensazione di afa destinata ad aumentare nel corso della giornata soprattutto nelle aree urbane più densamente costruite. Proprio per questo motivo è stata segnalata una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima non scenderà sotto i 22°C, contribuendo a mantenere elevata la sensazione di caldo anche durante la notte. Lo zero termico salirà fino a circa 4172 metri, un valore eccezionalmente alto per il mese di maggio e indicativo della presenza di aria molto calda anche in alta quota. I venti saranno deboli da Sudest al mattino, in rinforzo moderato da Sud nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni.

Mattino: sole pieno e temperature già elevate all’alba

La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità atmosferica su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con atmosfera limpida e visibilità molto buona verso l’arco alpino. Le temperature risulteranno già elevate all’alba, con valori attorno ai 22 gradi nei quartieri più urbanizzati della città. La ventilazione debole dai quadranti sud-orientali favorirà una rapida crescita termica già nel corso della mattinata.

Pomeriggio: picco del caldo e afa in aumento

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul Torinese. Le temperature raggiungeranno i 33°C, con punte localmente superiori nelle aree più cementificate della città. Il caldo sarà accompagnato da una sensazione di afa più marcata soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando l’umidità tenderà gradualmente ad aumentare. Sui rilievi alpini potranno comparire soltanto modesti addensamenti pomeridiani senza alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni.

Sera: clima molto mite anche dopo il tramonto

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili su Torino. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi elevate anche dopo il tramonto, con un clima caldo e afoso soprattutto nei quartieri centrali della città.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 27 maggio: giornata ancora pienamente soleggiata e molto calda su Torino e provincia;

giornata ancora pienamente soleggiata e molto calda su Torino e provincia; Giovedì 28 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alla media stagionale;

cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alla media stagionale; Venerdì 29 maggio: tempo stabile con lieve variabilità pomeridiana sui rilievi alpini ma senza fenomeni significativi.

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