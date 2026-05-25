14 arresti nel cuneese: un’estesa rete di droga e corrieri insospettabili

BORGO SAN DALMAZZO – I Carabinieri della compagnia di Borgo San Dalmazzo hanno smantellato un’articolata rete di spaccio attiva sul territorio cuneese, il cui bilancio è più che allarmante: 14 persone arrestate e altre 20 denunciate a piede libero.

A rendere particolarmente insidioso il gruppo criminale era il suo modus operandi attraverso cui i vertici dell’organizzazione si servivano sistematicamente di “corrieri” insospettabili (molto spesso donne estranee agli ambienti criminali) per trasportare e occultare le sostanze stupefacenti, nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Il filone investigativo ha preso il via nell’aprile del 2025 con i primi tre arresti in flagranza e il sequestro di un chilo e mezzo di hashish, seguiti ad agosto da altri quattro fermi per taglio e confezionamento di cocaina. Mese dopo mese, i militari hanno stretto il cerchio attorno all’organizzazione, recuperando complessivamente 150 grammi di cocaina, oltre 7,6 kg di hashish e 60 grammi di marijuana.

L’operazione si è conclusa definitivamente pochi giorni fa, il 21 maggio, con l’arresto dell’ultimo indagato. Nel suo nascondiglio i militari hanno rinvenuto un ulteriore chilo di hashish, 15.000 euro in contanti e un revolver calibro 22 risultato provento di furto.

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