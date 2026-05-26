Il Piemonte entra nella fase critica della ondata di caldo. Torino sopra ai 34 gradi, con bollino arancione martedì e mercoledì, giovedì bollino rosso sotto la Mole

Siamo nel pieno dell’ondata di calore prevista sull’Italia e sul Piemonte. Dei 27 capoluoghi monitorati dal ministero della Salute per le ondate di calore prevale il colore arancio, il livello 2 di allerta. Martedì 26 maggio,, le città di colore arancione che ipotizzano possibili conseguenze per la salute delle persone fragili sono 12; Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.

Per la giornata di mercoledì, 27 maggio, le città coinvolte nell’allerta di livello 2 saliranno a 14, con l’aggiunta di Milano e Verona.

Per giovedì per la prima volta nella stagione ci saranno addirittura 4 capoluoghi di colore rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino.

A Torino secondo Arpa Piemonte si sono toccati i 34.3 gradi ai Giardini Reali e 34,65 presso la atazione di Via Reiss Romoli che sono i primati da vet’anni per il mese di maggio.

Anche ad Alessandria si sono registrati 34,6 gradi, a Vercelli 33,3, a Novara 32,7

Nei prossimi giorni le temperature potranno raggiungere anche i 36-37 gradi.

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