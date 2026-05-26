Arpa conferma ancora l’allerta rossa per le ondate di calore in Piemonte

PIEMONTE – Non si allenterà nei prossimi giorni la morsa di calore che sta soffocando la nostra regione ormai da qualche giorno, e che oggi 26 maggio ha conosciuto uno dei suoi picchi più elevati.

Prevista un’ulteriore intensificazione domani. Il bollettino da poco pubblicato da Arpa segnala che ad Alessandria domani si toccheranno i 37°, che diventeranno 35 giovedì. Caldissima anche Torino con una massima che si dovrebbe attestare sui 36 gradi mercoledì e 34 giovedì, con minime elevate: 19° domani e 20 giovedì. Tutte sopra i 30° le massime nelle altre province piemontesi, con temperature percepite ancora più elevate.

Arpa ha diramato quindi un’allerta di livello 3 (il gradino più alto della scala) corrispondente a uno stato di “forte disagio”. Si attende poi una progressiva leggera diminuzione delle temperature a partire proprio da giovedì, con un’instabilità meteorologica e un calo più marcato delle temperature da venerdì.

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