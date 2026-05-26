Le suore salesiane di San Antonio appassionate di basket NBA che fanno impazzire gli USA

Un gruppo di 4 suore salesiane che fanno parte della casa delle figlie di Maria aiuto dei cristiani dia San Antonio nel Texas stanno facendo impazzire i tifosi dell’NBA durante i playoff finali.

Andiamo con ordine. San Antonio è la seconda città del Texas, una città in fortissima crescita demografica e economica, con una storia importante e con una componente latino – ispanica caratteristica. Il suo nome deriva da San Antonio da Padova e il suo territorio non è lontano dal confine con il Messico. A San Antonio giocano gli Spurs, squadra di basket della NBA che ha vinto 5 titoli e in cui gioca il nuovo incredibile talento francese Victor Wembanyama: 224 centimetri con talento e movenze come fosse alto una spanna in meno.

Nell’ultima partita degli Spurs vinta per 103–82 contro i Thunder la NBC ha inquadrato piú volte a bordo campo un gruppo di quattro suore con abito religioso bianco e con sopra la canottiera da gioco degli Spurs come i super tifosi della squadra texana.

Chi sono queste suore? Fanno parte delle Salesian Sisters, appartenenti al capitolo di San Antonio delle Salesian Sisters of St. John Bosco. Le Salesian Sisters frequentano le partite degli Spurs da oltre vent’anni. Tuttavia, questa è stata la prima partita a cui hanno assistito quest’anno.

Suor Bernadette Mota, che è la direttrice dello sviluppo missionario delle Salesian Sisters, ha raccontato la storia delle suore – tifose che non dispiacerebbe di sicuro a Don Bosco.

È iniziato circa vent’anni fa. Avevamo alcune suore anziane nella nostra casa provinciale, la residenza per le sorelle che necessitano di assistenza. Alcune erano nate e cresciute a San Antonio e, ogni volta che c’era una partita, la guardavano. Si irritavano molto quando la partita doveva essere spenta perché era ora di andare a dormire. Erano tifose felici degli Spurs. Quelle sorelle sono poi morte, ma altre suore hanno raccolto il testimone.

Grazie alla loro presenza alle partite nel corso degli anni, alcune delle suore sono diventate amiche del mitico ex allenatore di San Antonio Gregg Popovich.

Lui e sua moglie sono venuti a visitare il convento un paio di volte per mostrarci il loro apprezzamento. Questo è uno dei motivi per cui continuiamo ad amare gli Spurs: il rispetto che hanno per noi come donne religiose e per la Chiesa. In realtà è stata sua moglie a convincerlo a venire a trovare le nostre sorelle.

Suor Bernadette Mota ha spiegato anche che le suore non pagano i biglietti delle partite, perché non sarebbe un buon utilizzo dei loro fondi dato che i biglietti delle partite NBA costano centinaia di dollari, ma vengono al Frost Bank Center solo quando ricevono i biglietti omaggio e guardano le partite in televisione soltanto se vengono trasmesse sui canali gratuiti, perché non possono permettersi di pagare abbonamenti via cavo o streaming.

Dopo cena e le faccende, chi vuole restare a guardare la partita lo fa. Guardiamo solo le partite trasmesse sulla TV tradizionale perché non abbiamo la tv via cavo. Un tempo lo avevamo, ma ora è diventato ridicolmente costoso. Se le partite finiscono troppo tardi, controlliamo il punteggio o gli highlights il giorno dopo. Di solito siamo tra le otto e le dieci a guardare una partita.

Uno dei motivi per cui le Salesian Sisters sono diventate così famosi è stata la preghiera pre-partita che hanno rivolto a Luke Kornet degli Spurs prima della partita. Kornet è un cattolico molto devoto e ha chiesto la benedizione delle suore presenti all’arena. La cosa sembra aver funzionato, visto che gli Spurs hanno ottenuto la loro vittoria più larga finora nelle finali della Western Conference contro i Thunder. La serie dei playoff è ancora lunga e le suore potrebbero farsi rivedere in tribuna.

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