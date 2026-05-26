Biofòlc torna a San Giorgio Monferrato: due giorni tra musica folk, danze e tradizioni

SAN GIORGIO MONFERRATO – San Giorgio Monferrato si prepara ad accogliere una nuova edizione di Biofòlc, il festival dedicato alla musica e alle tradizioni popolari in programma venerdì 29 e sabato 30 maggio al Centro Sportivo Comunale.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Bifòlc Aps con il patrocinio del Comune, rientra nel progetto “San Giorgio in Musica”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria attraverso il bando “Musica e dintorni”.

Il festival proporrà due giornate all’insegna della musica folk, della danza e della valorizzazione del territorio. Ad aprire il programma, venerdì sera dalle 21, saranno i Lampetron, gruppo storico legato al repertorio delle Quattro Province, seguiti dal Bifòlc Trio con brani e balli della tradizione alpina e francese.

Sabato sera, dalle 21.30, spazio invece ai Suonatori della Val Resia, al duo DaniAina e ai Gallica, formazione che porta sul palco le tradizioni musicali del centro della Francia.

La giornata di sabato inizierà già dal mattino con una serie di stage dedicati alle danze popolari: dalle danze del Morvan a quelle della Guascogna fino ai balli tipici della Val Resia. Alle 18.30 è inoltre previsto un aperitivo musicale al Castello.

Accanto alla musica, grande attenzione sarà riservata anche all’enogastronomia locale. La Pro Loco di San Giorgio Monferrato curerà i piatti tipici accompagnati dai vini della Cantina San Giorgio e da birre artigianali. I pasti saranno serviti venerdì sera e sabato sia a pranzo sia a cena. Il pranzo del sabato sarà accompagnato dal tradizionale momento dei “canti al tavolo” dedicato alla memoria di Chacho Marchelli.

Prevista anche un’agevolazione per i residenti maggiorenni di San Giorgio Monferrato, che potranno accedere all’intero festival con un contributo di 5 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i minori di 18 anni.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale Bifòlc.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese