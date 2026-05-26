Seguici su

AlessandriaSpettacolo

Biofòlc torna a San Giorgio Monferrato: due giorni tra musica folk, danze e tradizioni

Accanto alla musica, grande attenzione sarà riservata anche all’enogastronomia locale

Pubblicato

15 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

SAN GIORGIO MONFERRATO – San Giorgio Monferrato si prepara ad accogliere una nuova edizione di Biofòlc, il festival dedicato alla musica e alle tradizioni popolari in programma venerdì 29 e sabato 30 maggio al Centro Sportivo Comunale.

Per approfondire:

La manifestazione, organizzata dall’associazione Bifòlc Aps con il patrocinio del Comune, rientra nel progetto “San Giorgio in Musica”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria attraverso il bando “Musica e dintorni”.

Il festival proporrà due giornate all’insegna della musica folk, della danza e della valorizzazione del territorio. Ad aprire il programma, venerdì sera dalle 21, saranno i Lampetron, gruppo storico legato al repertorio delle Quattro Province, seguiti dal Bifòlc Trio con brani e balli della tradizione alpina e francese.

Sabato sera, dalle 21.30, spazio invece ai Suonatori della Val Resia, al duo DaniAina e ai Gallica, formazione che porta sul palco le tradizioni musicali del centro della Francia.

La giornata di sabato inizierà già dal mattino con una serie di stage dedicati alle danze popolari: dalle danze del Morvan a quelle della Guascogna fino ai balli tipici della Val Resia. Alle 18.30 è inoltre previsto un aperitivo musicale al Castello.

Accanto alla musica, grande attenzione sarà riservata anche all’enogastronomia locale. La Pro Loco di San Giorgio Monferrato curerà i piatti tipici accompagnati dai vini della Cantina San Giorgio e da birre artigianali. I pasti saranno serviti venerdì sera e sabato sia a pranzo sia a cena. Il pranzo del sabato sarà accompagnato dal tradizionale momento dei “canti al tavolo” dedicato alla memoria di Chacho Marchelli.

Prevista anche un’agevolazione per i residenti maggiorenni di San Giorgio Monferrato, che potranno accedere all’intero festival con un contributo di 5 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i minori di 18 anni.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale Bifòlc.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *