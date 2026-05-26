Eseguita l’autopsia sul corpo di Federico Gualtieri, il sub omegnese morto alle Maldive. Giovedì il funerale

OMEGNA – Il corpo di Federico Gualtieri, il trentenne omegnese morto il 14 maggio durante un’immersione scientifica alle Maldive, sarà restituito alla famiglia dopo l’autopsia di ieri pomeriggio. L’esame sul cadavere del giovane ricercatore è stato eseguito dopo quello su Gianluca Benedetti – la prima delle salme rientrate in Italia – all’ospedale di Gallarate. Per il momento l’ipotesi più accreditata resta quella dell’asfissia e del conseguente annegamento nella grotta, ma per risposte definitive bisognerà attendere l’esito degli accertamenti istologici e tossicologici sui campioni prelevati. Il professor Tajana avrà novanta giorni di tempo per depositare la relazione conclusiva. Domani sarà la volta delle altre tre vittime.

I funerali di Federico, autorizzati dopo lo svolgimento dell’autopsia, si terranno giovedì 28 maggio alle ore 16 nella Collegiata di Sant’Ambrogio a Omegna (VB). Nella stessa chiesa, mercoledì 27 maggio alle ore 20.30 sarà recitato il rosario. Sarà l’occasione per amici e conoscenti per dare l’ultimo saluto a un giovane studioso morto mentre faceva ciò che più amava.

Questa notte arriveranno da Malè, la capitale maldiviana, gli effetti personali delle vittime, mentre ancora non si sa quando le autorità locali autorizzeranno il trasferimento in Italia della tecnologia a disposizione dei cinque sub, a partire dalle GoPro, fondamentali per capire cosa è successo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese