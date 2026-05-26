Giovane aggredito e derubato da due malviventi che l’hanno seguito dopo che è sceso dal tram 9 a Torino: arrestati

TORINO – Due persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione Torino Po Vanchiglia con l’accusa di rapina in concorso per un’aggressione avvenuta nella notte del 29 gennaio scorso in via Cialdini, a Torino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero individuato la vittima, un giovane di 25 anni, mentre si trovava a bordo del tram della linea 9 Gtt. Una volta sceso dal mezzo pubblico, all’altezza di corso Ferrucci, il ragazzo sarebbe stato seguito e poi aggredito.

Durante il pestaggio, la vittima sarebbe stata colpita con alcune testate al volto e rapinata di una collana d’oro.

Le indagini dei carabinieri, avviate subito dopo l’episodio, hanno permesso di risalire ai presunti responsabili grazie all’incrocio delle testimonianze raccolte, alle attività tecniche e soprattutto all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul tram.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio i militari hanno arrestato un uomo di 28 anni, senza fissa dimora, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo stesso provvedimento è stato notificato anche al presunto complice, già detenuto per un altro episodio analogo.

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