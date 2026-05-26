Seguici su

CronacaTorino

Giovane aggredito e derubato da due malviventi che l’hanno seguito dopo che è sceso dal tram 9 a Torino: arrestati

Le indagini dei carabinieri, avviate subito dopo l’episodio, hanno permesso di risalire ai presunti responsabili

Pubblicato

24 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – Due persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione Torino Po Vanchiglia con l’accusa di rapina in concorso per un’aggressione avvenuta nella notte del 29 gennaio scorso in via Cialdini, a Torino.

Per approfondire:

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero individuato la vittima, un giovane di 25 anni, mentre si trovava a bordo del tram della linea 9 Gtt. Una volta sceso dal mezzo pubblico, all’altezza di corso Ferrucci, il ragazzo sarebbe stato seguito e poi aggredito.

Durante il pestaggio, la vittima sarebbe stata colpita con alcune testate al volto e rapinata di una collana d’oro.

Le indagini dei carabinieri, avviate subito dopo l’episodio, hanno permesso di risalire ai presunti responsabili grazie all’incrocio delle testimonianze raccolte, alle attività tecniche e soprattutto all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul tram.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio i militari hanno arrestato un uomo di 28 anni, senza fissa dimora, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo stesso provvedimento è stato notificato anche al presunto complice, già detenuto per un altro episodio analogo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *