Lancia Gamma, ordini al via dopo l’estate: svelate le prime immagini del nuovo crossover

MELFI – L’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate, ma intanto Lancia ha diffuso le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, modello destinato a rappresentare uno dei passaggi chiave nel rilancio del marchio.

Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la nuova Lancia Gamma sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada, segno che il progetto è ormai entrato nella fase finale prima del debutto commerciale.

La Gamma nasce sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis e si presenta come un crossover fastback dalle linee filanti e sportive. Il modello misura 4,67 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,66 di altezza, con una coda rastremata pensata per migliorare aerodinamica ed efficienza.

Ampia la gamma di motorizzazioni annunciata dalla casa automobilistica. Accanto a una versione ibrida da 145 cavalli, capace di superare i mille chilometri di autonomia, arriveranno diverse varianti completamente elettriche: da 230 cavalli con oltre 540 chilometri di autonomia, fino alla versione da 245 cavalli che promette percorrenze superiori ai 740 chilometri. Prevista anche una variante integrale AWD da 375 cavalli, con autonomia dichiarata fino a 675 chilometri.

Con la nuova Gamma, Lancia punta a reinterpretare in chiave moderna i valori storici del marchio, puntando su eleganza italiana, innovazione tecnologica ed efficienza. Centrale nel progetto anche la produzione a Melfi, scelta strategica per realizzare un modello destinato al mercato europeo valorizzando tecnologia e competenze manifatturiere italiane.

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