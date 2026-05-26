Finti annunci di affitti online a Torino: denunciato un 19enne e restituiti i soldi alle vittime

TORINO – Finti annunci di appartamenti pubblicati online per incassare caparre e cauzioni, salvo poi sparire nel nulla dopo il pagamento. È il sistema di truffe scoperto dalla Polizia di Stato di Torino al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla denuncia di un ragazzo di 19 anni con l’accusa di truffa.

L’inchiesta, condotta dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, è partita dalla denuncia di una donna rimasta vittima del raggiro durante la ricerca di un alloggio in affitto. L’appartamento prenotato, infatti, si è rivelato inesistente o comunque non disponibile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane pubblicava su piattaforme internet annunci immobiliari apparentemente affidabili, corredati da documentazione falsa per convincere le vittime della regolarità della trattativa. Una volta ottenuto il versamento di denaro come anticipo o deposito cauzionale, interrompeva ogni contatto rendendosi irreperibile.

Attraverso l’analisi dei movimenti bancari e delle conversazioni avvenute tramite applicazioni di messaggistica, la polizia è riuscita a individuare altre quattro persone truffate, ricostruendo un danno economico complessivo di circa 9.400 euro.

Al termine degli accertamenti, il denaro presente sul conto corrente riconducibile ai fatti contestati è stato sequestrato preventivamente. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, le somme sono poi state restituite alle vittime.

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