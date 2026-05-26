Record di temperatura massima a maggio a Torino, a Pino Torinese raggiunta temperatura minima più alta da inizio rilevazioni

TORINO – Caldo di giorno e caldo di notte, l’afa a Torino non sembra desistere. Temperature record eguagliate all’osservatorio meteorologico del Dipartimento di Fisica dell’Università degli di Torino. Come comunicato dal Prof. Claudio Cassardo, nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio 2026, è stata rilevata una temperatura massima di +33.4 °C. Si tratta dello stesso valore raggiunto il 29 maggio 2001, proprio appartenente al record di temperatura massima mensile per il mese di maggio. Presso la stazione meteorologica Arpa Piemonte di Torino Giardini Reali è stata invece raggiunta una temperatura massima giornaliera di +33.7 °C.

Nei prossimi due giorni, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, tali valori saranno probabilmente superati di circa 2°C, stante i possibili picchi fino a +35/36 °C attesi in città durante il clou di questa eccezionale avvezione di aria calda subtropicale, anche grazie a locali condizioni di foehn. In tal caso si potrebbe arrivare a toccare (o superare) il record assoluto di temperatura massima mensile sul capoluogo piemontese da inizio rilevazioni (1753), attualmente appartenente al 21 maggio 1953 con +35.8 °C, fa sapere il meteorologo Andrea Vuolo di Meteo in Piemonte.

A Pino Torinese, a 619m s.l.m, sulla collina di Torino è stata raggiunta la temperatura minima più elevata per il mese di maggio da quando esistono misurazioni termometriche in loco, ovvero dal 1988, con un valore di +22.1 °C (precedente record +21.2 °C relativo al 29/05/2001).

Sul Piemonte il picco del caldo, come già annunciato nei giorni scorsi, si raggiungerà tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio quando – complice anche un effetto foehn favorito dalla posizione che assumerà l’asse dell’anticiclone subtropicale poco ad Ovest delle Alpi – le temperature tra pianure, colline e aree pedemontane si porteranno verso i 34-35 °C, ma con possibili picchi locali fino a 36-37 °C non esclusi tra Alessandrino, Vercellese, basso Novarese, Astigiano e Torinese, insieme ad uno zero termico che sulle Alpi si porterà oltre i 4.000 metri, proprio come avviene durante le più intense ondate di caldo nel cuore dell’estate.

Parliamo, di fatto, di potenziali record di temperatura massima mensile da inizio rilevazioni per diverse aree della regione, con anomalie termiche complessive fino a 8-10 °C rispetto alla climatologia attesa per la fine di maggio.

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