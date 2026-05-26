Muore sotto un treno a Settimo Torinese: recuperato il corpo. Rallentamenti e sospensioni su alcune linee

SETTIMO TORINESE – Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, nella zona della stazione ferroviaria di Settimo Torinese, dove una persona è morta dopo essere stata investita da un treno passeggeri vuoto in trasferimento. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un ragazzo, ma l’identità non è stata ancora confermata ufficialmente.

La dinamica dell’accaduto resta al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, affiancati dai carabinieri della tenenza cittadina, per effettuare i rilievi e ricostruire quanto successo.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura hanno invece provveduto al recupero della salma da sotto il convoglio.

L’episodio ha causato rallentamenti e sospensioni temporanee sulla circolazione ferroviaria, in particolare sulle linee Torino-Milano, Torino-Ivrea e sulle linee Sfm1 e Sfm2. Presenti sul posto anche tecnici di Rfi e personale di Fs Security per la gestione dell’emergenza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese