Ospedale di Pinerolo, l’ambulatorio di Radiologia Muscolo-Scheletrica amplia i servizi a cittadino

PINEROLO – Si amplia all’Ospedale E. Agnelli di Pinerolo l’offerta sanitaria dedicata alla diagnostica e ai trattamenti muscolo-scheletrici. L’ambulatorio specialistico della Struttura Complessa di Radiologia, diretto da Agostino De Pascale e coordinato da Diego Sardo, sta infatti registrando una crescita costante dell’attività, grazie all’utilizzo di tecnologie ecografiche avanzate e a personale altamente specializzato.

Il servizio si occupa di ecografie muscolo-tendinee, articolari, reumatologiche e dei nervi periferici, anche con supporto eco-color e power doppler. Accanto alla diagnostica vengono eseguite numerose procedure interventistiche, come infiltrazioni articolari con farmaci antinfiammatori, anestetici, acido ialuronico e PRP, il plasma ricco di piastrine.

Tra i trattamenti effettuati figurano anche drenaggi ecoguidati, needling tendinei e delle calcificazioni, oltre alle procedure di litoclasia, utilizzate per trattare calcificazioni dolorose dei tendini.

L’ambulatorio lavora soprattutto con pazienti provenienti dal pronto soccorso, dai reparti ospedalieri o seguiti dagli specialisti di Ortopedia, Fisiatria e Reumatologia. È stato inoltre attivato un canale diretto con i medici di medicina generale per valutare insieme i percorsi diagnostici più appropriati.

L’attività, partita in via sperimentale alla fine del 2023, ha già raggiunto numeri importanti: nell’ultimo anno sono state effettuate oltre 400 ecografie dedicate e più di 200 procedure interventistiche.

“L’ambulatorio di Radiologia Muscolo-Scheletrica di Pinerolo rappresenta un esempio concreto di sviluppo delle competenze specialistiche all’interno della nostra Azienda sanitaria”, sottolinea il direttore generale dell’AslTo3 Giovanni La Valle, evidenziando la sinergia con il servizio di Radiologia dell’ospedale di Rivoli.

Il progetto ha inoltre ottenuto riconoscimenti dalla Società Italiana di Radiologia Medica, favorendo collaborazioni scientifiche e formative anche in ambito universitario.

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