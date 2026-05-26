Schianto mortale sull’A1, perde la vita un giovane di Alessandria: probabile colpo di sonno

ALESSANDRIA – Tragedia nella notte lungo l’Autostrada del Sole. Simone Candido, 22 anni, residente ad Alessandria, è morto in un violento schianto avvenuto tra sabato e le prime ore di domenica nel tratto dell’A1 all’altezza di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, intervenuta per i rilievi, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Bmw Serie 1 mentre viaggiava in direzione sud. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile colpo di sonno.

L’auto si è poi infilata sotto un camion che procedeva nella stessa direzione. L’impatto è stato violentissimo e per il 22enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata si sono registrati rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. La polizia stradale sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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