CronacaTorino
Maldive: venerdì i funerali di Muriel Oddenino. Sarà lutto cittadino a Poirino
Dopo il doloroso rientro della salma in Italia, nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia presso l’ospedale di Gallarate
POIRINO – Si terranno venerdì prossimo, alle ore 10:00, i funerali di Muriel Oddenino, la biologa e ricercatrice di 31 anni tragicamente scomparsa durante un’immersione subacquea alle Maldive.
In concomitanza con le esequie, il sindaco di Poirino, Nicholas Padalino, ha proclamato il lutto cittadino per esprimere il profondo dolore dell’intera comunità.
A darne l’annuncio è stata la stessa amministrazione comunale attraverso una nota ufficiale pubblicata sui canali social:
“A nome della comunità poirinese, il Comune si stringe al cordoglio della famiglia e di tutti i cari di Muriel”.
Gli accertamenti e il nullaosta
Muriel, originaria del comune torinese dove risiedono tuttora i suoi genitori, da tempo si era trasferita in Liguria per motivi personali e professionali.
Dopo il doloroso rientro della salma in Italia, nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia presso l’ospedale di Gallarate, nel Varesotto, per fare luce sulle esatte cause del decesso durante l’immersione. Sempre ieri, le autorità competenti hanno concesso il nullaosta definitivo per la restituzione della salma alla famiglia, consentendo così la macchina organizzativa per l’ultimo saluto.
Venerdì la comunità di Poirino si fermerà per stringersi attorno ai parenti, ai colleghi e agli amici di una giovane vita spezzata troppo presto mentre inseguiva la sua passione per il mare e la ricerca.
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