Maldive: il cordoglio di Poirino per la scomparsa della ricercatrice Muriel Oddenino

POIRINO – Profonda commozione a Poirino per la tragica scomparsa di Muriel Oddenino, ricercatrice di 31 anni, vittima del drammatico incidente subacqueo avvenuto nelle scorse ore alle Maldive.

La giovane si trovava nell’atollo di Vaavu, impegnata nell’esplorazione di grotte a cinquanta metri di profondità, parte di una spedizione scientifica focalizzata sulla conservazione delle barriere coralline.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Poirino, dove la famiglia Oddenino è storica e molto conosciuta. Il padre di Muriel, il Dottor Andrea Oddenino, ha infatti esercitato la professione di medico di base nel paese fino al suo pensionamento, avvenuto all’inizio del 2024. Muriel aveva lasciato il comune d’origine da qualche tempo per seguire la sua vocazione per lo studio e la ricerca, trasferendosi prima in Liguria e successivamente a Bari, dove stava portando avanti con dedizione la sua carriera accademica.

L’Amministrazione comunale ha voluto far sentire la propria vicinanza attraverso i canali istituzionali: “Il sindaco Nicholas Padalino e l’Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della concittadina Muriel Oddenino e si uniscono al dolore della famiglia”, si legge nel messaggio diffuso.

In queste ore di profondo dolore, la famiglia Oddenino ha scelto di chiudersi nel massimo riserbo, chiedendo di rispettare il proprio lutto senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

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